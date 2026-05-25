Elezioni sul litorale laziale l’affluenza | Santa Marinella al 45,33% Fondi sopra la media con il 54,48%

Santa Marinella e Fondi, 25 maggio 2026 – Il calo dell’affluenza alle elezioni amministrative si riflette anche nei dati dei Comuni chiamati al voto nel Lazio, ma con differenze significative tra territorio e territorio. A Santa Marinella la partecipazione si ferma al 45,33%, sotto la media nazionale del 46,31% e distante dal dato regionale del Lazio, pari al 49,76%. A Fondi, invece, l’affluenza raggiunge il 54,48%, un dato più alto sia rispetto alla media italiana sia rispetto a quella regionale. Il quadro conferma una tendenza generale: anche le elezioni comunali, tradizionalmente considerate più vicine ai cittadini per il rapporto diretto con il territorio, faticano sempre di più a mobilitare gli elettori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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