Litorale laziale | scatta il piano sicurezza per l’estate

Il prefetto ha convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica giovedì 16 aprile, con l’obiettivo di predisporre misure di sicurezza per il litorale laziale durante l’estate. La riunione si è concentrata sulla pianificazione delle attività di controllo e sorveglianza da mettere in atto nei prossimi mesi, in vista dell’aumento dei flussi turistici e delle presenze nelle spiagge della zona.

Il prefetto Sergio Pomponio ha convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nella mattinata di giovedì 16 aprile, con l’obiettivo di blindare il litorale laziale in vista della stagione estiva. L’incontro ha riunito i vertici delle forze dell’ordine della Tuscia, il presidente della Provincia Alessandro Romoli e i sindaci Francesco Sposetti ed Emanuela Socciarelli, per coordinare le strategie di vigilanza a Tarquinia e Montalto di Castro. La strategia preventiva contro la microcriminalità stagionale. L’analisi dei flussi turistici richiede un intervento tempestivo che non aspetti l’arrivo delle masse estive. Per questo motivo, Pomponio ha ribadito la necessità di attivare il dispositivo di sicurezza con largo anticipo, estendendo il raggio d’azione oltre la semplice sorveglianza stradale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Litorale laziale: scatta il piano sicurezza per l’estate Notizie correlate Da Pomezia a Minturno, il litorale laziale si mobilita per il referendum sulla giustiziaRoma, 20 febbraio 2026 – Sul litorale laziale la campagna per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia entra nel vivo. Cosa fare a Pasqua e Pasquetta sul litorale laziale? Tutti gli eventiRoma, 2 aprile 2026 – Il litorale laziale si prepara a vivere il lungo fine settimana di Pasqua e Pasquetta 2026 con un calendario ancora... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Telegiornale Litorale del Lazio di sabato 11 aprile 2026; Ostia, scatta il countdown per la stagione balneare: tornano i cantieri anti-erosione; Mozziconi in spiaggia, allarme rifiuti e campagna al via nel Lazio - Quotidiano La Voce; Ostia – Pugno duro sul litorale: violati i sigilli in uno stabilimento, scatta il nuovo sequestro. Estate, il litorale laziale punta a registrare il tutto esauritoSe il turismo in arrivo nella Città eterna non registra flessioni, almeno per il momento, le tensioni internazionali e le incertezze sul fronte energetico iniziano a influire sulle ... ilmessaggero.it Venezia e il litorale si preparano all'onda d'urto del lungo ponte pasqualeConfermate le zone rosse in tutta la città antica lagunare e nei comuni balneari. E in laguna dal 3 aprile scatta il contributo d'accesso ... rainews.it Nel 26 d.C. una grotta crollò sull'imperatore Tiberio. Siamo a Sperlonga, sul litorale laziale a sud di Roma. Tiberio aveva fatto costruire lì una villa estiva con un triclinio scavato direttamente nella roccia, una grotta sul mare dove cenava d'estate, con l'acqua ch - facebook.com facebook