Napoli zone a vigilanza rafforzata in tre comuni della provincia | firmati i provvedimenti del Prefetto

Il prefetto di Napoli ha firmato provvedimenti per istituire zone a vigilanza rafforzata in tre comuni della provincia. Le aree interessate sono Torre Annunziata, Pomigliano d’Arco e San Giorgio a Cremano. Queste misure sono state adottate per aumentare i controlli e la presenza delle forze dell’ordine nelle zone specificate. Non sono stati comunicati dettagli sulle modalità di attuazione o sulla durata delle misure.

Il prefetto di Napoli Michele di Bari ha disposto nuove zone a vigilanza rafforzata a Torre Annunziata, Pomigliano d’Arco e San Giorgio a Cremano. I provvedimenti puntano a contrastare microcriminalità, degrado urbano e comportamenti molesti nelle aree considerate più sensibili. Nuove misure di controllo del territorio nell’area metropolitana di Napoli. Il prefetto Michele di Bari, nell’ambito delle decisioni assunte durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dello scorso 20 maggio, ha emanato tre provvedimenti per l’istituzione di zone a vigilanza rafforzata nei comuni di Torre Annunziata, Pomigliano d’Arco e San Giorgio a Cremano. 🔗 Leggi su 2anews.it

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