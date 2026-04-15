Salone del Mobile scatta il piano sicurezza | zone a vigilanza rafforzata e allontanamenti immediati

Con l’inizio della Design Week, le autorità hanno avviato un piano di sicurezza che prevede zone a “vigilanza rafforzata” e allontanamenti immediati in caso di comportamenti sospetti. Oggi si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Milano, per valutare le misure necessarie a garantire la sicurezza nel territorio metropolitano. La decisione arriva in seguito alle richieste di maggior controllo durante l’evento.

Alta attenzione sulla sicurezza nel territorio metropolitano con l'arrivo della Design Week. Si è riunito oggi il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia. Al tavolo, con i vertici delle forze di polizia territoriali e al.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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