Dal Consiglio della Difesa al piano del Viminale | vigilanza rafforzata nelle zone turistiche anche in vista di Pasqua

Il Consiglio della Difesa ha deciso di aumentare la vigilanza nelle zone turistiche italiane, in previsione delle festività pasquali. Il piano del Viminale prevede un incremento delle misure di sicurezza, con controlli potenziati sia online che sul territorio. Le autorità hanno rafforzato i controlli per garantire maggior tutela durante il periodo festivo, adottando nuove strategie di sorveglianza e prevenzione.

Il rischio terrorismo entra al centro della crisi mediorientale e investe direttamente anche la sicurezza italiana. È questo il punto più netto emerso dal Consiglio supremo di Difesa riunito al Quirinale, che ha indicato come l’allargamento del conflitto innescato dall’azione militare di Stati Uniti e Israele contro l’Iran possa favorire azioni terroristiche, nuove forme di guerra ibrida e conseguenze gravemente destabilizzanti sul piano internazionale. Dentro questa cornice si muove il piano del ministero dell’Interno. La guardia è alta soprattutto nelle zone turistiche e nei luoghi a maggiore concentrazione di persone, anche in vista delle festività pasquali. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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