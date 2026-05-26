Napoli | Zirkzee più Italiano ambizioni grandi in casa azzurra

Il Napoli sta valutando l'acquisto di Joshua Zirkzee, attaccante olandese con esperienza in Serie A. Il giocatore ha già giocato con il Bologna, lasciando alcune tracce della sua presenza in campionato. La società sta monitorando le possibilità di inserimento nel proprio roster per rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione. La trattativa non è ancora definita, ma il nome di Zirkzee rimane tra quelli più caldi tra i potenziali acquisti del club.

Il Napoli guarda al futuro e continua a muoversi con attenzione sul mercato. Tra i nomi che stuzzicano maggiormente la fantasia della dirigenza azzurra c’è quello di Joshua Zirkzee, attaccante olandese che ha già lasciato il segno in Serie A con la maglia del Bologna. Un profilo giovane, tecnico e moderno, considerato perfetto per un progetto ambizioso. L’eventuale arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina partenopea potrebbe rappresentare un fattore decisivo. L’allenatore conosce bene le caratteristiche di Zirkzee e il suo modo di giocare si sposerebbe alla perfezione con le idee tattiche del tecnico. Movimenti intelligenti, qualità nel palleggio e capacità di creare spazi per i compagni: tutte caratteristiche che rendono l’attaccante un elemento prezioso. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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