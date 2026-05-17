Antonio Conte si trova di fronte a una decisione importante riguardo al suo futuro professionale. Dopo l'incontro con il presidente della società, avvenuto a Pisa, si sono susseguite discussioni che riguardano sia il suo ruolo che le prospettive della squadra. La priorità dell'allenatore è ottenere la qualificazione in Champions League e, successivamente, chiarire le modalità di un eventuale proseguimento del rapporto lavorativo. La situazione rimane aperta, con confronti ancora in corso tra le parti coinvolte.

Pisa, crocevia di una stagione. Per chiudere il discorso Champions e non dover vivere un’altra settimana di attesa e – perché no – anche di tensione. Antonio Conte sale sulla Torre: no, non è l’esperimento di Galileo Galilei, ma due sfere le potrebbe portare lo stesso. La prima guarda al recente passato ed è sicuramente quella che butterebbe giù più volentieri. Contro il Bologna è stato un brutto Napoli, che ha fallito il primo match point con un atteggiamento non da squadra contiana: senza rabbia e senza fame, approccio molle e 0-2 in 33 minuti. Poi i suoi ragazzi l’hanno ripresa e infine ributtata, tra la delusione generale. C’è un popolo che attende di poter festeggiare e una società che aspetta di poter programmare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Resta o parte? Napoli, Conte al bivio. Dopo Pisa incontro con De Laurentiis, i retroscena

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