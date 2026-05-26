Un allenatore inserito nella lista di De Laurentiis, oltre a Italiano e Allegri, ha deciso di accettare un'altra offerta e ha già firmato con un nuovo club. La sua scelta è stata comunicata prima di eventuali annunci ufficiali e la firma è stata confermata da fonti vicine al club. La decisione è arrivata dopo trattative che si sono concluse positivamente, portando l'allenatore a lasciare il progetto originario. Non sono stati rivelati dettagli sull'accordo o sulla durata del contratto.

Uno degli allenatori messo in lista da Aurelio De Laurentiis oltre ad Italiano e Allegri è stato Fabio Grosso, che sembra però aver già scelto la sua prossima destinazione. Infatti, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano negli ultimi minuti, l’ormai ex allenatore avrebbe accettato la proposta della Fiorentina, che ha dunque trovato la prossima guida tecnica L’annuncio di Romano. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Grosso avrebbe accettato la proposta di Paratici, ovvero due anni contratto per allenare la Fiorentina. Sfuma dunque il terzo nome in lista da parte del Napoli, che vedeva Grosso come un’alternativa e non come una possibilità concreta come prima scelta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, un allenatore esce dalla lista di ADL: ha chiuso con un altro club

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Addio Conte, ora è caccia al nuovo allenatore: i nomi sulla lista di ADL CN24 LIVE

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Napoli, dalla lista per il post Conte esce Sarri: ecco il preferito di ADLDopo le dimissioni di Conte, il Napoli continua a valutare diverse opzioni per la panchina.

Temi più discussi: Napoli, c'è Allegri in pole per il dopo Conte. Piace anche Italiano; Conte ha deciso, col Napoli è finita. Ho dato tutto. Chi al suo posto: Sarri e Allegri, corsa a due; Antonio Conte lascia il Napoli e De Laurentiis con un gesto d’amore: tenetevi i milioni; La notte che vale un’intera stagione. Juve, Milan e Como ad alta tensione.

Chi invece ne esce con le ossa rotte e' chi si e' affidato al vecchio santone. Macerie di calciomercato nel Napoli di Conte, fallimento epico di Allegri (la cui carriera ad alto livello finisce qui), scialbo ricambio di allenatore della Juventus. Questa stagione segna u x.com

Napoli, Conte era rimasto solo: la prova della rottura con la squadra. E Lukaku mette nei guai De LaurentiisIl rapporto tra Antonio Conte e i calciatori del Napoli era ormai ai minimi termini: ecco la prova. Intanto si registra la clamorosa retromarcia di Lukaku. sport.virgilio.it

ON AIR - Coppola: Il Napoli potrebbe ripartire con un allenatore come Italiano o Thiago MottaA Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Gianfranco Coppola: Oggi esce il libro Indimenticabili – I cento anni del Napoli raccontati con le storie delle amichevoli i ... napolimagazine.com