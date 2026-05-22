Napoli dalla lista per il post Conte esce Sarri | ecco il preferito di ADL
Dopo le dimissioni di Conte, il Napoli continua a valutare diverse opzioni per la panchina. Allegri resta la scelta preferita dalla società, mentre Sarri si avvicina a un trasferimento a Bergamo, dove l’Atalanta ha proposto un contratto da tre milioni di euro netti all’anno. La trattativa tra le parti è in corso, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La squadra si prepara a una fase di cambiamenti in vista della prossima stagione.
Allegri rimane l’opzione ideale nella visione del Napoli per il dopo Conte, mentre Sarri accelera verso Bergamo con un’offerta di tre milioni netti annui dall’Atalanta. Napoli: Allegri in cima alla lista dei sostituti di Conte. Domenicar sarà la fine di un’esperienza che ha consumato energie significative sulla panchina azzurra. Il tecnico salentino non riceverà alcuna buonuscita, chiudendo così una parentesi intensa nel progetto partenopeo. La dirigenza ha già definito il profilo cercato per il successore: un gestore di spogliatoio capace di amministrare il gruppo senza richiedere gli stessi investimenti emotivi e organizzativi della gestione Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Napoli Chelsea 2-3 CONTE in conferenza stampa post-partita
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