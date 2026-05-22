Napoli dalla lista per il post Conte esce Sarri | ecco il preferito di ADL

Dopo le dimissioni di Conte, il Napoli continua a valutare diverse opzioni per la panchina. Allegri resta la scelta preferita dalla società, mentre Sarri si avvicina a un trasferimento a Bergamo, dove l’Atalanta ha proposto un contratto da tre milioni di euro netti all’anno. La trattativa tra le parti è in corso, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La squadra si prepara a una fase di cambiamenti in vista della prossima stagione.

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