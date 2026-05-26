A Napoli, un uomo ha accoltellato il proprio figlio di 12 anni alla schiena mentre il bambino mangiava con le sorelle. Dopo l'aggressione, l'uomo ha tentato di togliersi la vita. La polizia è intervenuta e ha arrestato l'uomo, che ora si trova in custodia. Il minorenne è stato trasportato in ospedale. Le condizioni del ragazzo non sono state rese note. La dinamica dell'accaduto è sotto indagine.

Tragedia in una abitazione di Napoli, dove un 12enne è stato colpito con due coltellate alla schiena dal padre mentre faceva colazione con le sorelle. Il fatto è avvenuto in via Vergini, nel rione Sanità, e ha portato all'arresto del 35enne da parte dei Carabinieri con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate dall'uso di arma. L'uomo dovrà rispondere anche di lesioni per l'aggressione ai danni di un'infermiera del 118 intervenuta per soccorrere il giovane. Il padre-aggressore era in cura presso un centro di igiene mentale e risulta faccia uso di stupefacenti, perciò era probabilmente in crisi di astinenza quando intorno alle ore 8 ha assaltato il figlio con un fendente alla schiena. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Napoli, tragedia in casa: accoltella il figlio 12enne e tenta di suicidarsi. Arrestato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Napoli, rissa a Porta Capuana: accoltellato un 29enne, è gravissimo

Notizie e thread social correlati

Napoli, padre accoltella il figlio 12enne e poi tenta il suicidio: arrestatoUn uomo ha accoltellato il figlio di 12 anni e successivamente ha tentato di togliersi la vita.

Napoli, padre in astinenza accoltella figlio 12enne e tenta il suicidioUn padre in stato di astinenza ha accoltellato il figlio di 12 anni all’interno di un’abitazione nel quartiere Sanità di Napoli.

Temi più discussi: Tragedia sfioratata a Napoli, nella notte un crollo alla Vela Rossa: nessun ferito; Crolla Vela Rossa di Scampia: paura dei residenti. Entro stasera previsto rientro degli sgomberati; Casoria, 16enne muore dopo il gelato: salma sequestrata e autopsia; Ciriè sotto choc: Giuseppe Cesarano muore sul Frecciarossa davanti ai familiari durante il viaggio da Napoli a Torino.

Tragedia nel cuore di Napoli, tentato omicidio-suicidio: 12enne accoltellato in casa, il padre tenta di togliersi la vitaUna violentissima lite all’interno delle mura domestiche si è trasformata in tragedia nel quartiere Sanità, a Napoli. Un ragazzino di soli 12 anni si trova ora ricoverato in gravissime condizioni all’ ... ilcrivello.it

Napoli, tragedia in casa: accoltella il figlio 12enne e tenta di suicidarsi. ArrestatoTragedia in una abitazione di Napoli, dove un 12enne è stato colpito con due coltellate alla schiena dal padre mentre faceva colazione con le ... iltempo.it

Tragedia della Funivia del Faito: al via la rimozione dei cavi. Strade chiuse per le operazioni di messa in sicurezza, ecco quando positanonews.it/2026/05/traged… #FuniviaDelFaito #TragediaFaito #SicurezzaStradale #MonteFaito #Incidenti x.com