napoli padre in astinenza accoltella figlio 12enne e tenta il suicidio

Un padre in stato di astinenza ha accoltellato il figlio di 12 anni all’interno di un’abitazione nel quartiere Sanità di Napoli. Il bambino è stato trasportato in ospedale e si trova in prognosi riservata. L’uomo ha tentato anche il suicidio, ma è stato fermato dalle forze dell’ordine. La polizia sta indagando sull’episodio avvenuto questa mattina in via Vergini.

Un dramma familiare si è consumato questa mattina nel quartiere Sanità di Napoli, in via Vergini, dove un bambino di 12 anni è stato accoltellato all’interno della propria abitazione e ora si trova ricoverato in prognosi riservata. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, a colpirlo sarebbe stato il padre, che subito dopo avrebbe tentato di togliersi la vita. La vicenda è avvenuta nelle prime ore della mattina, intorno alle 8.30, al termine di una violenta lite domestica. Il ragazzo è stato raggiunto da due coltellate al torace, che gli avrebbero provocato gravi lesioni al polmone sinistro. Le sue condizioni sono considerate critiche e i medici stanno lavorando per stabilizzarlo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Napoli, padre accoltella il figlio 12enne poi tenta di togliersi la vita

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