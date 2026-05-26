La Polizia di Napoli ha eseguito 12 misure cautelari nell’ambito di un’indagine su traffico di droga ed estorsione. L’operazione, condotta con il supporto del Commissariato di Afragola, ha coinvolto diverse persone accusate di aver gestito attività illecite legate alla droga e di aver richiesto denaro tramite minacce. L’indagine ha portato all’arresto di alcuni sospetti e alla perquisizione di diversi immobili. Le autorità continuano le verifiche sui soggetti coinvolti.

La Squadra Mobile di Napoli, con l’ausilio del Commissariato di Afragola, ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 12 persone, 10 in carcere e 2 ai domiciliari, gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione a fine di spaccio di droga, oltre che di estorsione e tentata estorsione nonché porto in luogo pubblico di arma con matricola abrasa e esplosione di colpi d’arma da fuoco per incutere pubblico timore e attentare alla sicurezza pubblica, delitti questi ultimi aggravati dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, traffico di droga ed estorsione: 12 misure cautelari

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DROGA ED ESTORSIONI NEL SALERNITANO, IN CORSO OPERAZIONE DEI CARABINIERI

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Poliziotti della #Squadramobile di Napoli e commissariato Afragola hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 persone per associazione finalizzata al traffico di droga, spaccio, estorsione e porto abusivo di armi da fuoco. #essercise x.com

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