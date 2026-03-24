Napoli traffico di droga in centro | sei misure cautelari eseguite dalla Polizia

Nella città di Napoli, la polizia ha eseguito sei misure cautelari nei confronti di persone coinvolte in un traffico di droga nel centro. L'indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia ha portato all'arresto di due soggetti in carcere e alla misura degli arresti domiciliari per altri quattro. Le autorità hanno sequestrato sostanze stupefacenti e documenti relativi all'attività illecita.

Indagine DDA smantella un’organizzazione dedita allo spaccio: due in carcere e quattro ai domiciliari. Le misure cautelari eseguite nella mattinata. Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia. Il provvedimento riguarda sei persone, di età compresa tra i 35 e i 50 anni, indiziate del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Due degli indagati sono stati destinatari della custodia cautelare in carcere, mentre per altri quattro sono stati disposti gli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, traffico di droga in centro: sei misure cautelari eseguite dalla Polizia Articoli correlati Rapina in abitazione a Posillipo: cinque misure cautelari eseguite dalla Polizia di StatoColpita un’organizzazione responsabile di una rapina in abitazione da circa 500mila euro ai danni di un imprenditore napoletano. Traffico di droga e metodo mafioso: misure cautelari per 28 indagati a NapoliSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Approfondimenti e contenuti su Napoli traffico di droga in centro sei... Temi più discussi: Droga, smantellata la storica piazza di 111 al rione Berlingieri: 11 arresti; Secondigliano, smantellata piazza di spaccio del clan Licciardi al Rione Berlingieri: droga anche ad artisti e professionisti; Secondigliano, maxi blitz antidroga: 11 arresti e smantellata piazza di spaccio; Gennaro Panzuto, arrestato l'ex boss influencer su TikTok. Dal centro di Napoli rifornivano di droga tutta la provincia: sei persone arrestateBlitz questa mattina della Polizia di Stato: sei persone sono finite in manette per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti ... fanpage.it Traffico di droga e spaccio, 6 arresti della Polizia a NapoliSono accusate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti le sei persone arrestate dalla Polizia di Stato al termine di indagini coordinate dalla Direzione Distrettua ... ansa.it Traffico di droga e spaccio, 6 arresti della Polizia a Napoli. Banda operava in centro di Napoli, clienti anche dalla provincia #ANSA x.com Spazio Napoli - facebook.com facebook