Napoli si studia il nuovo colpo per l’attacco | può arrivare dalla Serie A!

Il Napoli sta valutando un possibile rinforzo in attacco e ha messo nel mirino un attaccante della Serie A. La società partenopea sta considerando l’acquisto di questa pedina, che potrebbe rappresentare una soluzione alternativa. Contestualmente, anche il Torino ha indicato un altro giocatore come prima scelta per rinforzare il reparto offensivo, in seguito alle incertezze legate ad alcuni attaccanti già presenti in rosa.

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Andrea Pinamonti finisce nel mirino del Napoli come alternativa in attacco, con anche il Torino che lo considera la prima scelta per ricostruire l’offensiva granata dopo le incertezze su Simeone, Zapata e Adams. Pinamonti nel mirino: Napoli, Roma e Torino in tre. L’attaccante del Sassuolo, autore di 8 gol in questa stagione, rappresenta un profilo sempre più appetibile sul mercato di Serie A. A 26 anni vanta un curriculum solido: 245 presenze e 58 reti complessive nel massimo campionato italiano. Il Sassuolo però non intende cederlo facilmente e ha fissato una valutazione intorno ai 15 milioni di euro, consapevole dell’interesse concreto di almeno tre club di vertice.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, si studia il nuovo colpo per l’attacco: può arrivare dalla Serie A! Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Napoli, il nuovo difensore può arrivare dalla Serie A: occhio alla concorrenza!Mario Gila infiamma il mercato estivo: Milan, Inter, Juventus e Napoli si muovono per il difensore della Lazio, che però Lotito non intende cedere... Napoli, è caccia al possibile sostituto di Conte: può arrivare dalla Serie A!Raffaele Palladino può lasciare l’Atalanta dopo pochi mesi: il tecnico arrivato a novembre per sostituire Juric è un profilo che piace a De... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Napoli, con la Champions blindata si studia il colpo Atta. L'Udinese chiede 40 milioni; Scuola Superiore Meridionale: esiste un campus universitario incredibile a Napoli e nessuno lo sa; Affitti brevi, Napoli studia la soglia del 30%; Borse di Studio 2025/2026: approvata la graduatoria provvisoria del bando #IoStudio. Napoli, con la Champions blindata si studia il colpo Atta. L'Udinese chiede 40 milioniDe Laurentiis deve a Pozzo 26 milioni per il riscatto di Lucca. Potrebbe unire i due affari per regalare a Conte il nuovo Anguissa ... msn.com Napoli, tentazione Reijnders: Manna studia il colpaccioNAPOLI (Di Anna Calì/ fonte foto BBC) - Il Napoli guarda già al futuro e prepara una possibile mossa a sorpresa per rinforzare il centrocampo. napolivillage.com Stile TV. . Il Comune cilentano di Ascea a Napoli: nasce 'La Rotta dei Focei' - GUARDA IL SERVIZIO #stiletv #stiletvhd #stiletvplay #canale78 #news #campania #napoli #cilento - facebook.com facebook VIDEO NM - Napoli, il punto con Delia Paciello tra i tifosi all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno @PacielloDelia x.com