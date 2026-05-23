Milan tra addii e arrivi | Moncada può salutare Attacco dalla Spagna spunta lui!

Da pianetamilan.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un dirigente del settore sportivo potrebbe lasciare il club meneghino, mentre in attacco si valuta un nuovo giocatore proveniente dalla Spagna. Si parla di possibili cambiamenti nello staff e di un rinforzo in avanti, con nomi ancora da definire. La società sta monitorando le opzioni per rafforzare la rosa, mentre alcune figure potrebbero essere sostituite o lasciare il team. La trattativa con il calciatore spagnolo è in corso.

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Settimane molto bollenti per il Milan. Oltre alla partita di domani contro il Cagliari, in Casa Milan si prospettano dei forti cambiamenti, a partire dal possibile addio di Moncada e Furlani, all'ingresso di un nuovo socio. Ma non è tutto, si è parlato anche di mercato, con un nuovo nome per l'attacco rossonero direttamente dalla Spagna e, per finire, vi sveliamo un retroscena legato a Mike Maignan. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi: Nuovo ingresso in società: in arrivo un socio di minoranza? Ecco il nome. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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