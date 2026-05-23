Milan tra addii e arrivi | Moncada può salutare Attacco dalla Spagna spunta lui!
Un dirigente del settore sportivo potrebbe lasciare il club meneghino, mentre in attacco si valuta un nuovo giocatore proveniente dalla Spagna. Si parla di possibili cambiamenti nello staff e di un rinforzo in avanti, con nomi ancora da definire. La società sta monitorando le opzioni per rafforzare la rosa, mentre alcune figure potrebbero essere sostituite o lasciare il team. La trattativa con il calciatore spagnolo è in corso.
Settimane molto bollenti per il Milan. Oltre alla partita di domani contro il Cagliari, in Casa Milan si prospettano dei forti cambiamenti, a partire dal possibile addio di Moncada e Furlani, all'ingresso di un nuovo socio. Ma non è tutto, si è parlato anche di mercato, con un nuovo nome per l'attacco rossonero direttamente dalla Spagna e, per finire, vi sveliamo un retroscena legato a Mike Maignan. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi: Nuovo ingresso in società: in arrivo un socio di minoranza? Ecco il nome. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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