Un uomo ha sparato a un quindicenne e si è allontanato immediatamente dopo l’episodio, avvenuto nel quartiere. La vittima, colpita, è stata portata in ospedale e le sue condizioni non sono considerate gravi grazie alle cure ricevute. La persona che ha esploso i colpi potrebbe essere in pericolo, mentre si indaga per capire le motivazioni e identificare il responsabile. La polizia sta cercando testimoni e analizzando le immagini di videosorveglianza della zona.

Lui, la vittima, non è in pericolo di vita grazie alle cure ricevute al Pellegrini; l’altro, quello che ha fatto fuoco, è potenzialmente a rischio. C’è una parte del quartiere che lo cerca, sa di essere a rischio vendetta. Facciamo un passo indietro: piazza Mercato, sono le tre di notte dello scorso 17 maggio, quando un 15enne viene ferito da un colpo di pistola. Perde sangue, ma l’intervento dei medici è tempestivo, il ragazzo si salva. A distanza di qualche giorno, il territorio parla. E lo scenario è abbastanza chiaro: il 15enne sarebbe stato ferito da parte di un coetaneo. Non un agguato, ma un gioco finito male. Un movimento maldestro da parte di chi impugna armi a mo’ di killer. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, spara al 15enne e scappa: «Rischio faida al Mercato»

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Mugnano di Napoli, spara e insegue un uomo sotto gli occhi di una telecamera

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