cernusco spara al medico e scappa rintracciato e denunciato un 54enne

Un uomo di 54 anni di Cernusco ha sparato a un medico nel parcheggio dell’ospedale Uboldo sabato mattina durante una lite per motivi non chiari. Dopo aver esploso il colpo, l’uomo è fuggito ma è stato rintracciato e denunciato poche ore dopo. La vicenda ha attirato l’attenzione della polizia, che ha gestito la situazione e avviato le indagini.

È durata poche ore la fuga del 54enne di Cernusco che sabato mattina ha sparato a un medico nel parcheggio dell’ ospedale Uboldo, durante una lite per futili motivi. L’uomo, che abita in città, incensurato, ha impugnato una pistola ad aria compressa - ma questo è stato ricostruito soltanto dopo - e ha fatto fuoco colpendo il giovane dottore classe 1990 a una mano. Niente di grave per lui, per fortuna. Nel pomeriggio per l’aggressore è arrivata la denuncia per lesioni. A identificarlo ci hanno pensato i carabinieri di Pioltello, sulle sue tracce grazie ai racconti dei testimoni e all’esame delle immagini in arrivo dalle telecamere della zona.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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