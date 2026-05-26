Il club sta per annunciare ufficialmente il nuovo allenatore, con un accordo già strettamente definito. Il contratto avrà una durata di due anni, con un’opzione per un terzo. Le cifre dell’accordo prevedono un ingaggio annuo di circa 2 milioni di euro, con bonus legati ai risultati. La comunicazione ufficiale è attesa nelle prossime ore.

Il Napoli è vicinissimo a definire il nome del nuovo allenatore che raccoglierà l’eredità di Antonio Conte per la prossima stagione calcistica. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dall’esperto giornalista Rai Ciro Venerato, la dirigenza partenopea ha rotto gli indugi e ha individuato in Vincenzo Italiano il profilo ideale. Il tecnico ha ormai superato Massimiliano Allegri nelle preferenze del club azzurro, che attende con fiducia la felice conclusione dell’imminente incontro tra l’allenatore e la dirigenza del Bologna. I dettagli del contratto e la reazione del tecnico. Per sancire il definitivo trasferimento sotto il Vesuvio manca soltanto il vertice decisivo per la formale rescissione del contratto con la società rossoblù. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, sempre più Italiano: spuntano cifre e durata del contratto

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