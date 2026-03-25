Vlahovic resta alla Juve le cifre e la durata del possibile prolungamento del contratto | tutti i dettagli

Da juventusnews24.com 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club e l’attaccante hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto. La nuova durata dell’intesa è di diversi anni, con un aumento dello stipendio rispetto all’attuale. Le trattative sono state concluse senza modifiche alle clausole principali dell’accordo precedente. La firma ufficiale dovrebbe arrivare a breve, confermando la volontà di mantenere il giocatore in rosa per il prossimo futuro.

Vlahovic resta alla Juve, le cifre e la durata del possibile prolungamento dell’accordo tra il serbo e la Vecchia Signora: ecco tutti i dettagli. La Juventus ha tracciato la rotta per il futuro di Dusan Vlahovic. Il nodo centrale è lo stipendio: i 12 milioni di euro attuali sono ritenuti insostenibili. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club punta a un accordo fino al 2027 o 2028, con un compenso ridotto a 6-7 milioni annui più bonus.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Questa mossa rientra nel piano per abbassare il monte ingaggi e garantire la sostenibilità finanziaria, fondamentale per puntare con decisione alla Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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