Napoli Scampia sorpreso a spacciare droga | arrestato
Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Napoli Scampia durante un’operazione antidroga della Polizia. È stato sorpreso mentre stava spacciando diverse sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno sequestrato la droga trovata addosso all’uomo e lo hanno portato in commissariato. L’operazione si inserisce in un’attività più ampia di controlli contro il traffico di droga nella zona. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’operazione.
Napoli Scampia, controlli antidroga della Polizia: fermato mentre spacciava, arrestato un 28enne con diverse sostanze stupefacenti. Napoli, controlli antidroga nel quartiere Scampia. Proseguono senza sosta i servizi straordinari disposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, nel quartiere Scampia, la Polizia di Stato ha arrestato un 28enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio nelle aree maggiormente colpite dal fenomeno dello spaccio. Lo scambio sospetto in via Federico Fellini. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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