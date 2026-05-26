Napoli Scampia sorpreso a spacciare droga | arrestato

Notizia in breve

Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Napoli Scampia durante un’operazione antidroga della Polizia. È stato sorpreso mentre stava spacciando diverse sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno sequestrato la droga trovata addosso all’uomo e lo hanno portato in commissariato. L’operazione si inserisce in un’attività più ampia di controlli contro il traffico di droga nella zona. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’operazione.