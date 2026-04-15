Nel pomeriggio di ieri, gli agenti di polizia hanno arrestato un ragazzo di 21 anni in una zona di Napoli nota come Scampia. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla detenzione di sostanze stupefacenti, è stato sorpreso con della droga durante un controllo. L’arresto è avvenuto nel corso di un intervento mirato nel quartiere.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato Scampia, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno posto in essere un servizio di osservazione in via Annamaria Ortese, dove hanno notato il predetto che ha prelevato qualcosa all’interno di una fessura ricavata in una parete e la stava consegnando un altro soggetto. Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il 21enne trovandolo in possesso di 75 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, ed hanno rinvenuto nella fessura della parete 3 involucri di cocaina del peso di circa un grammo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scampia, sorpreso con la droga: arrestato dalla Polizia

Scampia, maxi operazione antidroga: 28 arresti contro il clan Amato-Pagano

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