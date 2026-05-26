Un ragazzino è stato pugnalato in casa nel quartiere Sanità di Napoli. Dopo l’aggressione, il padre ha compiuto un gesto grave, ferendo anche se stesso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il giovane in ospedale con ferite da arma da taglio. La polizia ha avviato le indagini, mentre il padre è stato fermato. La scena si è svolta davanti agli occhi dei vicini, in una mattinata di paura.

Paura e tensione nel cuore di Napoli: una mattinata iniziata come tante si è trasformata in un intervento d’emergenza ad altissima criticità nel quartiere Sanità. Un episodio domestico, esploso improvvisamente, ha mobilitato in pochi minuti personale sanitario, forze dell’ordine e magistratura. Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, un ragazzino di 12 anni è stato trovato all’interno dell’abitazione con due ferite da arma da taglio che avrebbero interessato il polmone sinistro. L’allarme è scattato questa mattina, martedì 26 maggio, intorno alle 8.30, in un appartamento di via Vergini, nel Rione Sanità, nel centro storico. Nella stessa casa sarebbe stato soccorso anche il padre del minore, che avrebbe tentato di togliersi la vita procurandosi lesioni alla gola e al volto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Napoli, ragazzino pugnalato in casa, poi il gesto agghiacciante del padre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bruno Petrone accoltellato a Chiaia, cosa è successo la notte del 27 dicembre: le immagini

Notizie e thread social correlati

Ragazzino 15enne pugnalato durante rapina, assalito vicino alla stazione di Napoli: è il secondo in due giorniUn ragazzino di 15 anni è stato pugnalato durante un tentativo di rapina vicino alla stazione di Napoli, mentre un altro 15enne è stato accoltellato...

“Sono il padre del bambino”. Italia, si finge il genitore poi la follia: agghiaccianteUn uomo di 30 anni è stato arrestato in un centro sportivo di Osio Sotto, provincia di Bergamo, con l’accusa di aver tentato di sequestrare un...

Argomenti più discussi: Napoli, parlano i medici che hanno salvato il ragazzino accoltellato in piazza Municipio; Accoltellato alla gamba mentre era in scooter: volevano rapinarlo.

Napoli, 12enne pugnalato in casa al polmone al Rione Sanità: il papà tenta di togliersi la vita tagliandosi la golaUn ragazzino di 12 anni è stato ritrovato in casa ferito con due coltellate al polmone sinistro. È accaduto al Rione Sanità, al centro storico di Napoli questa mattina, martedì 26 maggio, attorno alle ... fanpage.it

Napoli, il 14enne pugnalato a piazza Municipio è in terapia intensiva: colpito per uno sguardo a ragazzina a 100 metri dall’omicidio di GiogiòIl 14enne accoltellato ieri al McDonald’s di piazza Municipio è stato operato ed è in terapia intensiva. Mamme Rete per la sicurezza: Ora è il momento di sperare Il ragazzino di 14 anni accoltellato ... fanpage.it