Un uomo di 30 anni è stato arrestato in un centro sportivo di Osio Sotto, provincia di Bergamo, con l’accusa di aver tentato di sequestrare un bambino. Durante l’episodio, si è presentato come il padre del minore, nel tentativo di coinvolgerlo. La polizia è intervenuta e ha fermato l’uomo, che ora si trova a disposizione delle autorità.

Momenti di forte tensione in un centro sportivo di Osio Sotto, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 30 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato sequestro di persona. L’episodio, avvenuto al termine di un allenamento, ha avuto come protagonista un bambino di appena 8 anni, la cui prontezza si è rivelata decisiva per evitare conseguenze più gravi. Leggi anche: Torna a casa Alvin, bimbo di Lecco rapito dalla madre unitasi all’Isis Il tentativo negli spogliatoi del centro sportivo. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe introdotto negli spogliatoi della struttura sportiva con l’intento di portare via il minore, fingendo di essere suo padre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sono il padre del bambino”. Italia, si finge il genitore poi la follia: agghiacciante

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