L’allenatore attuale del Napoli si trova a Roma, secondo quanto confermato. Il casting per il successore si riduce a due nomi, con Allegri e Italiano come principali candidati. Con Sarri passato all’Atalanta e Iraola ormai fuori corsa, Italiano sembra essere in pole position per la guida tecnica della squadra. La situazione resta in evoluzione, senza ulteriori dettagli ufficiali.

Il casting per il futuro allenatore del Napoli sembra restringersi sempre di più: con Sarri ormai all’Atalanta e Iraola che appare un ricordo lontano, le strade portano a due soli nomi, Allegri e Italiano, con quest’ultimo che ora sembra il favorito. I dettagli di Alfredo Pedullà. Napoli, Italiano è ora in pole per la panchina. Riporta Pedullà: “Vincenzo Italiano avvistato a Roma in un albergo zona Ponte Milvio. Oggi la gerarchia per la panchina del Napoli resta quella anticipata ieri. Il Bologna sa che l’allenatore può fare scelte diverse. Ora dipende dagli accordi.” Ieri, lo stesso Pedullà aveva detto: “Il Napoli aspetta vertice Italiano – Bologna, oggi nuovi contatti indiretti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, Pedullà conferma che Italiano è a Roma: è lui in pole position

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