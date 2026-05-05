Napoli Pedullà conferma | Sarri è il primo nome se Conte va via

Il nome di Maurizio Sarri viene indicato come possibile sostituto nel caso in cui l’attuale allenatore del Napoli decidesse di lasciare la squadra. Questa indicazione arriva da una fonte che conferma questa ipotesi, mentre il futuro del club dipende ancora dalla decisione di Conte. La situazione rimane in sospeso, con il nome di Sarri come principale alternativa se si dovesse concretizzare un cambio di allenatore.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il futuro del Napoli comincia a prendere forma, ma resta inevitabilmente legato al destino di Antonio Conte. Come riportato da Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, il nome in cima alla lista del club azzurro in caso di separazione sarebbe quello di Maurizio Sarri. Secondo Pedullà, infatti, «Maurizio Sarri primo nome Napoli: arrivano conferme di ogni tipo, ma sarà fondamentale il passaggio con Conte. E fino a quel momento sarà giusto (obbligatorio) aspettare». Un’indicazione chiara che lega qualsiasi decisione al confronto imminente tra l’allenatore salentino e Aurelio De Laurentiis.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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