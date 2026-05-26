Napoli parla Lukaku | Qui sono felice ho un altro anno di contratto poi rivela su Conte

Da spazionapoli.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Romelu Lukaku ha dichiarato di essere felice a Napoli e di avere ancora un anno di contratto con il club. Durante un’intervista, il giocatore ha anche fatto riferimento a un rapporto con l’allenatore, senza entrare nei dettagli. Non sono state fornite altre informazioni sul suo eventuale futuro o su eventuali trattative in corso.

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Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di Sky Sport sulla stagione appena conclusa col Napoli e sul suo futuro. Le sue parole. Lukaku: “Conte? Stesso rapporto, gli ho chiesto scusa e ha capito”. La stagione. “Per il Napoli era importante chiudere tra le prime quattro. Volevamo competere per lo Scudetto, ma merito all’Inter che ha meritato di vincere”. Ancora un anno di contratto. “ Ho ancora un anno di contratto e sono felice al Napoli. Mi hanno dato l’opportunità di far vedere che non sono morto e di questo ringrazio mister e società. Adesso mi concentro sulla Nazionale, poi vedremo. La gente dice tante cose ma io sono contento dove sto e orgoglioso di essere al Napoli “. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli, parla Lukaku: “Qui sono felice, ho un altro anno di contratto” poi rivela su Conte
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Temi più discussi: Lukaku chiarisce: Ho ancora un anno di contratto col Napoli e non ho chiesto la cessione; Napoli, addio Conte: dal quarto scudetto alla Supercoppa, i due anni di gloria di Conte; Rientra Politano, Neres è pronto: il Napoli (senza Lukaku) sarà al completo; Lukaku torna in Belgio: stagione definitivamente finita col Napoli.

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