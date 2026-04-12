Antonio Conte ha dichiarato di non aver espresso interesse per la guida della nazionale, precisando di avere ancora un anno di contratto con il Napoli e di voler discutere con il presidente alla scadenza. Ha anche ribadito di non aver mostrato disponibilità a valutare altre opportunità. Le sue parole arrivano in risposta alle voci che lo collegano alla panchina della nazionale italiana di calcio.

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© Calcionews24.com - Conte svela: «Italia? Non ho dato disponibilità a nulla. Ho un altro anno di contratto con il Napoli e poi…»

Manna: «Conte ha un altro anno di contratto, non c'è nulla in discussione. McTominay vuole restare a Napoli»A tutto campo le parole di Giovanni Manna pubblicate da Dazn nel giorno di Cagliari-Napoli.

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