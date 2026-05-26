Un padre ha aggredito e ferito il figlio di 12 anni. Un’infermiera presente sull’ambulanza ha cercato di proteggere il ragazzo, intervenendo durante l’attacco. Dopo il primo ferimento, l’infermiera ha messo in sicurezza il bambino e ha richiesto ulteriori soccorsi. La polizia è intervenuta sul posto, mentre l’ambulanza si è fermata per prestare assistenza al ragazzo e per gestire la situazione.

? Domande chiave Come ha fatto l'infermiera a proteggere il bambino dall'aggressore?. Cosa è successo dentro l'ambulanza dopo il primo ferimento?. Perché l'uomo ha aggredito i sanitari con gli strumenti medici?. Quali sono le condizioni di salute della madre e del dodicenne?.? In Breve L'infermiera Martina ha subito un attacco con aghi cannula durante il soccorso.. La madre del dodicenne è rimasta ferita durante l'aggressione domestica.. I carabinieri hanno sequestrato il coltello e gli aghi usati dall'aggressore.. L'infermiera ha presentato denuncia formale dopo l'aggressione subita a Napoli.. A Napoli un dodicenne è stato ferito dal padre con un coltello oggi pomeriggio, durante un violento episodio scatenato da un uomo armato che ha aggredito anche i sanitari intervenuti per il codice giallo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, padre ferisce il figlio: l’infermiera soccorre il 12enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, padre in astinenza accoltella figlio 12enne e tenta il suicidioUn padre in stato di astinenza ha accoltellato il figlio di 12 anni all’interno di un’abitazione nel quartiere Sanità di Napoli.

Napoli, padre accoltella il figlio 12enne e poi tenta il suicidioUn padre ha accoltellato il figlio di 12 anni e poi ha tentato di togliersi la vita.

Si parla di: Dramma in strada, bambina investita dall’auto del padre: trasferita d’urgenza al Santobono di Napoli.

Padre in astinenza accoltella il figlio 12enne, poi tenta il suicidio. Il ragazzino è grave, ferita la mamma che l'ha difesoUn 12enne è stato ferito, a Napoli, nel quartiere Sanità, con due coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto nella sua abitazione, e al momento i carabinieri non escludono ... leggo.it

Napoli, 12enne accoltellato in casa dal padre, che poi tenta il suicidio. Il 35enne arrestato per tentato omicidioAncora da chiarire cosa sia accaduto nell’abitazione del rione Sanità. Entrambi sono ora ricoverati in prognosi riservata ... quotidiano.net