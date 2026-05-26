Un ragazzino di 12 anni è stato ricoverato all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli con ferite da arma da taglio al torace, causate da un’accoltellamento domestico. Secondo quanto riferito, l’aggressione sarebbe avvenuta dopo una lite in casa. Nel frattempo, il padre ha tentato il suicidio e si trova in ospedale sotto osservazione. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un 12enne di Napoli è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini per ferite da arma da taglio al torace. Il minore è stato trafitto con due coltellate al polmone sinistro in via Vergini, nella sua abitazione. In ospedale è stato trasportato anche il padre del ragazzino anche lui con ferite da taglio all'altezza della gola. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che indagano sulla possibilità di un'aggressione domestica. Non si esclude che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest’ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre alla mano. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Napoli, 12enne accoltellato al polmone in casa. Il padre tenta il suicidio. «L'aggressione dopo una lite»

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