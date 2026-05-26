Napoli ospita NeAcademy e DataFest 2026 | AI cloud e infrastrutture digitali al centro del confronto

Il 3 e 4 giugno, Napoli ospiterà NeAcademy e DataFest 2026, eventi dedicati all’evoluzione delle infrastrutture digitali, all’intelligenza artificiale, al networking e all’ecosistema Internet. Si tratta di appuntamenti che si svolgono con una formula rinnovata rispetto alla prima edizione, coinvolgendo professionisti e aziende del settore. Le due manifestazioni si concentrano su temi relativi alle tecnologie emergenti e alle infrastrutture digitali, senza specificare i partecipanti o i contenuti dettagliati.

Il 3 e 4 giugno Napoli ospiterà NeAcademy e DataFest 2026, due appuntamenti dedicati ai temi dell’evoluzione delle infrastrutture digitali, dell’intelligenza artificiale, del networking e del futuro dell’ecosistema Internet che si ripetono con formula rinnovata dopo la prima edizione del passato. 🔗 Leggi su Today.it

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