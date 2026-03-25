Arte e architettura a confronto Napoli ospita Adachiara Zevi al museo Madre

Domani, giovedì 26 marzo 2026, alle ore 18.30, il Museo Madre di Napoli in via Settembrini 79 ospiterà la presentazione del volume “Artisti e architetti alla prova dello spazio”, pubblicato da Donzelli Editore nel 2025. L’evento coinvolgerà l’autrice Adachiara Zevi, che discuterà del suo lavoro dedicato alle relazioni tra arte e architettura. La presentazione si svolgerà nel contesto della struttura museale napoletana.

Domani, giovedì 26 marzo 2026, alle ore 18.30, il Museo Madre di Napoli (via Settembrini 79) ospiterà la presentazione del volume Artisti e architetti alla prova dello spazio (Donzelli Editore, 2025) di Adachiara Zevi. L’incontro sarà introdotto da Angela Tecce, presidente della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, e moderato dall’architetto Lucio Turchetta. Interverranno: Francesco Arena, artista; Eva Fabbris, direttrice del museo Madre; Michelangelo Russo, professore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; e naturalmente l’autrice Adachiara Zevi. Il volume esplora il confronto tra arte e architettura, analizzando limiti e potenzialità del dialogo nello spazio contemporaneo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Una raccolta di contenuti su Adachiara Zevi

Argomenti discussi: 7 nuovi libri per conoscere storie e pensieri della contemporaneità; LIBRI - Artisti e architetti alla prova dello spazio di Adachiara Zevi, la presentazione al Museo Madre di Napoli.