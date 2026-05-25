NeAcademy e DataFest Napoli accende il futuro digitale | due giorni tra AI reti e nuove infrastrutture

Il 3 e 4 giugno, presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II, si svolgono due eventi. NeAcademy e DataFest riuniscono esperti nel settore digitale, con focus su intelligenza artificiale, reti e infrastrutture tecnologiche. La manifestazione si svolge nell’ambito di un festival dedicato all’innovazione digitale, coinvolgendo relatori e partecipanti provenienti da vari settori. L’evento si tiene nel centro dell’ateneo partenopeo e dura due giorni.

Per due giorni Napoli parlerà il linguaggio dell’innovazione globale. Il 3 e 4 giugno l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II ospiterà NeAcademy e DataFest, due appuntamenti che porteranno nel cuore dell’ateneo partenepeo i protagonisti della trasformazione digitale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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