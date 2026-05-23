Italiano avanza per il Napoli | Sarri e Allegri si allontanano
Il Napoli ha già individuato il sostituto di Antonio Conte, con un possibile arrivo di un allenatore italiano. Sarri e Allegri sono ora considerati meno probabili, mentre la società si concentra su altri nomi. La società ha avviato trattative con candidati italiani, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La scelta sarà comunicata nelle prossime settimane. La squadra si allena in vista della prossima stagione, in attesa di definire il nuovo staff tecnico.
Il Napoli si prepara a voltare pagina dopo Antonio Conte. Il club vuole affidare la nuova fase a un tecnico capace di mantenere competitiva la squadra, ma anche di accompagnare il necessario ringiovanimento della rosa e la riduzione del monte ingaggi. Secondo quanto riportato da la Repubblica, la prima scelta di Aurelio De Laurentiis era Maurizio Sarri. Il ritorno dell’ex allenatore azzurro, però, si sarebbe raffreddato per i dubbi mostrati dal tecnico nelle ultime settimane. Anche la pista Massimiliano Allegri appare complicata. L’allenatore livornese dovrebbe infatti proseguire la propria esperienza al Milan, rendendo difficile un suo approdo sulla panchina azzurra. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
FACCIAMO UN PO D'ORDINE , IL NAPOLI PRIMA DI TUTTO
Sullo stesso argomento
Chi allenerà il Napoli dopo Conte: Sarri si allontana, avanzano Allegri e Italiano? In Sintesi La trattativa per riportare Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli ha subito una forte e inaspettata frenata.
Leggi anche: Il Mattino: “Napoli, Allegri avanza mentre Sarri riflette: De Laurentiis accelera sul futuro”
Sestarete TV - Canale 81. . Avanza tra i giovanissimi il fenomeno della #Fomo, acronimo di Fear of Missing Out, in italiano paura di essere tagliati fuori, che si traduce in una perenne connessione digitale, anticamera della dipendenza. Ne abbiamo parlato co facebook
Il #TerzoValico è ormai una realtà che prende forma giorno dopo giorno. Il segno concreto di un’opera che avanza e che avvicina sempre di più #Genova e il Nord Italia all’Europa, cambiando per sempre la nostra capacità logistica e di connessione. x.com
Panchina Napoli, avanza Italiano: ADL lo corteggia da cinque anniMaurizio Sarri si allontana definitivamente dal Napoli. Nonostante il club azzurro avesse provato ad accontentare il tecnico in ogni richiesta, l’ex allenatore della Lazio ha scelto di non proseguire ... msn.com