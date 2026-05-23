Italiano avanza per il Napoli | Sarri e Allegri si allontanano

Notizia in breve

Il Napoli ha già individuato il sostituto di Antonio Conte, con un possibile arrivo di un allenatore italiano. Sarri e Allegri sono ora considerati meno probabili, mentre la società si concentra su altri nomi. La società ha avviato trattative con candidati italiani, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La scelta sarà comunicata nelle prossime settimane. La squadra si allena in vista della prossima stagione, in attesa di definire il nuovo staff tecnico.