Il centravanti ha dichiarato di voler rimanere in squadra, negando di aver mai chiesto di essere ceduto. Ha spiegato di aver parlato con l’allenatore e di essere al corrente delle voci che lo riguardavano. La sua posizione è chiara: intende restare e non aveva intenzione di lasciare il club. Nessun’altra comunicazione ufficiale è stata rilasciata da parte della società. La situazione rimane sotto osservazione.

Romelu Lukaku si è stancato di leggere e ha deciso di parlare. Ai microfoni di Rtbf, la radiotelevisione belga, l’attaccante del Napoli ha scelto di mettere a tacere le voci di mercato che lo vogliono lontano dalla Serie A già questa estate, rimettendo ordine in una vicenda che nelle ultime settimane aveva alimentato più di qualche dubbio sul suo futuro in azzurro. Dopo la pausa per le nazionali di marzo, Lukaku non si era presentato a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti con la squadra di Conte, ed era stato messo fuori rosa. Il motivo? Restare in Belgio a curarsi e puntare al Mondiale. Nell’intervista ai media belgi, Romelu ha spiegato la sua versione: "Due settimane prima della sosta per le nazionali aveva avvertito qualcosa che non andava. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, Lukaku cambia idea: "Resto qui, non ho chiesto di andare via"

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Napoli, il ritorno di Lukaku: come potrebbe cambiare la formazione di Conte | Sky Calcio Club

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