12enne e padre gravemente feriti a coltellate in codice rosso al Vecchio Pellegrini

Da napolitoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un bambino di 12 anni e il padre sono stati portati in codice rosso al Vecchio Pellegrini. Il ragazzino ha subito una ferita al torace, mentre il padre è stato colpito alla gola. Entrambi sono in condizioni gravissime. La polizia indaga sull’accaduto. La scena si è svolta in un’area cittadina, senza altri dettagli disponibili. Nessuna informazione è stata comunicata su eventuali sospetti o motivazioni.

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Un bambino di 12 anni e suo padre sono arrivati in gravissime condizioni al Vecchio Pellegrini.Il ragazzino, da quanto si apprende, sarebbe stato accoltellato al torace mentre il padre è stato colpito da un fendente alla gola.Immediatamente sottoposto ad analisi diagnostiche, il 12enne avrebbe un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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