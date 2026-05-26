12enne e padre gravemente feriti a coltellate in codice rosso al Vecchio Pellegrini

Notizia in breve

Un bambino di 12 anni e il padre sono stati portati in codice rosso al Vecchio Pellegrini. Il ragazzino ha subito una ferita al torace, mentre il padre è stato colpito alla gola. Entrambi sono in condizioni gravissime. La polizia indaga sull’accaduto. La scena si è svolta in un’area cittadina, senza altri dettagli disponibili. Nessuna informazione è stata comunicata su eventuali sospetti o motivazioni.