Ragazzo di 20 anni accoltella l' intera famiglia Il padre è ancora in gravissime condizioni | il bollettino medico

Un giovane di 20 anni ha ferito con un coltello tutti i membri della famiglia all’interno della loro casa a Fano. Il padre, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato in ospedale, dove si trova in condizioni critiche. L’indagine è in corso per chiarire i motivi dell’episodio, mentre i soccorritori hanno prestato assistenza alle altre persone coinvolte. La polizia sta svolgendo le verifiche necessarie sull’accaduto.

FANO - Restano gravissime le condizioni dell'uomo accoltellato dal figlio 21enne all'interno della loro abitazione di Fano. Migliora invece il quadro clinico degli altri familiari coinvolti. Madre e fratello non sono in pericolo di vita e si trovano in condizioni stabili. È quanto emerge. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Ragazzo di 21 anni accoltella l'intera famiglia, il padre è in gravi condizioni: "Volevo farlo da tempo" Accoltella il compagno della madre. In carcere un ragazzo di 24 anni. L’uomo resta in gravi condizioniUna lite familiare è degenerata nelle scorse sere in un’aggressione a coltellate: un giovane di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri con... Temi più discussi: Napoli, ucciso ragazzo di 20 anni a Ponticelli: gli hanno sparato da uno scooter; Omicidio in strada: ragazzo di 20 anni preso a sprangate, calci e pugni; Crema, 20enne aggredito a sprangate in zona San Bernardino muore in ospedale. Fermato un ragazzo di 17 anni; Ragazzo di 20 anni viene ucciso a colpi di spranga: fermato un 17enne. Crema, pestaggio in strada e fuga: ragazzo di 20 anni muore dopo l’aggressione a sprangateUn ragazzo di 20 anni è morto dopo una violenta aggressione avvenuta nella tarda serata di ieri a Crema, nel quartiere di San Bernardino. Il giovane, di ... thesocialpost.it Ragazzo di 20 anni ucciso a Crema, trovato il coltello: domani il 17enne arrestato sarà interrogatoDomani si terrà l’interrogatorio di convalida dell’arresto del 17enne accusato dell’omicidio di Hamza Salama. Il 20enne è stato ucciso il 6 aprile a Crema (Cremona) a colpi di spranga e coltello. La ... fanpage.it Durante una festa in piscina ha avvicinato un ragazzo di 16 anni, circuendolo mentre lui era visibilmente ubriaco. La donna lo ha portato dalla piscina a una delle camere ai piani superiori della villa dove si stava svolgendo la festa, e non si è fermata neanche - facebook.com facebook