Calcio Napoli – Cremonese 4-0 | dominio azzurro al Maradona

Nel match tra il Calcio Napoli e la Cremonese, il risultato finale è stato di 4-0 a favore dei padroni di casa. I gol sono stati segnati da McTominay, con un autogol di Terracciano, e da De Bruyne e Alisson. La partita si è svolta allo stadio Maradona, con il Napoli che ha controllato l'incontro dall'inizio alla fine.

Calcio Napoli - Cremonese 4-0. Al Maradona dominio azzurro con i gol di McTominay, aut. Terracciano, De Bruyne e Alisson. Il Calcio Napoli apre la 34° giornata di Serie A ospitando la Cremonese. Partita fondamentale soprattutto per gli ospiti, invischiati nella lotta retrocessione, mentre per i padroni di casa si lavora per consolidare la seconda posizione, visto il big match tra Milan e Juventus. Il Napoli deve riscattare le ultime prestazioni deludenti, soprattutto la sconfitta all'ultima giornata con la Lazio. Conte in particolare deve trovare la quadra con il recupero dei fab four, che fino ad ora hanno deluso le aspettative. Giampaolo deve, invece, fare i conti con la nuova assenza di Vardy, non convocato.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli – Cremonese 4-0: dominio azzurro al Maradona Notizie correlate Napoli, Conte cerca il riscatto al Maradona: sfida decisiva col Cremonese? Cosa sapere Napoli e Cremonese si sfidano al Maradona venerdì 13 aprile per la Serie A. Leggi anche: Calcio Napoli – Roma 2-2: solo un pareggio al Maradona Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Napoli-Cremonese: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Napoli-Cremonese, dove vederla oggi in TV e streaming: formazioni ufficiali; Napoli-Cremonese: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Calcio Live News: in campo Napoli-Cremonese (4-0), Alisson calcia fuori da sinistra. LIVE - Napoli-Cremonese: 4-0, poker partenopeo. Anche Alisson va in golSerie A, 34° giornata per il Napoli che ospita la Cremonese al Maradona. Diretta live su AreaNapoli.it, con formazioni ufficiali e risultato aggiornato. areanapoli.it Serie A, al Maradona il Napoli batte la Cremonese 4-0Al Maradona, in questo avvio di 34esima giornata di Serie A, il Napoli batte nettamente la Cremonese per 4-0, grazie a un pressing costante e alle reti di McTominay, Højlund, De Bruyne e Alisson (IL R ... tg24.sky.it Forza Napoli #calcio #SerieA #vesuvio #napoli - facebook.com facebook