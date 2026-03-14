Calcio Napoli al Maradona 2-1 contro il Lecce

Il Calcio Napoli ha affrontato il Lecce allo stadio Maradona, con i padroni di casa sotto di un gol nel primo tempo. Nella ripresa, gli azzurri hanno pareggiato con Hojlund e poi hanno segnato il gol decisivo grazie a Politano, portando a casa una vittoria per 2-1. La partita si è conclusa con il risultato finale di 2-1 in favore del Napoli.

Calcio Napoli in svantaggio di un gol nel primo tempo. Gli azzurri recuperano con Hojlund e Politano. Il Calcio Napoli è tenuto a continuare la corsa Championse, semmai, a recuperare comunque due punti all?Inter che nel primo pomeriggio pareggia contro l'Atalanta. Conte lania Anguissa dal primo minuto al fianco di Gilmour. Elmas in avanti con Hojlund e Allison. Beukema, Buongiorno e Olivera al centro della difesa. Il Lecce passa in vantaggio al 3' con Siebert e domina sulle palle alte andando viscinissimo al gol per altre due volte. Ripresa di tutt'altro livello. Conte sostituisce Anguissa ed Elmas con Mc Tominay e De Bruyne e il Calcio Napoli cambia ritmo. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli, al Maradona 2-1 contro il Lecce Articoli correlati Leggi anche: Calcio Napoli bloccato e senza idee: Solo 0-0 al Maradona contro il Parma Leggi anche: Napoli, il Maradona spinge Conte: quasi sold out contro il Lecce Napoli-Genoa 2-1: gol e highlights | Serie A Contenuti utili per approfondire Calcio Napoli Temi più discussi: Giornate FAI a Napoli, si potrà visitare il Maradona: allo stadio come i giocatori!; Napoli, le ultime in vista del Torino: Gilmour dal 1', sorpresa Olivera; Da Sanremo al Maradona: Sal Da Vinci canta prima di Napoli-Torino. FOTO; Napoli-Torino, le FOTO della sfida del Maradona. Il Napoli ritrova De Bruyne, vince e manda un segnale al campionato: contro il Lecce termina 2-1Il Napoli soffre ma vince. Allo Stadio Diego Armando Maradona finisce 2-1 in favore della squadra di Antonio Conte. derbyderbyderby.it Napoli-Lecce 2-1, tabellino e pagelle: rivoluzione azzurra nella ripresaNovanta minuti spaccati in due: paura, fischi, poi la scossa giusta. Il Napoli cade, si rialza e si prende una rimonta che pesa. Un avvio così, al Maradona, non se lo aspettava quasi nessuno. Il ... napolicalciolive.com Napoli-Lecce, doccia fredda al Maradona: Siebert colpisce di testa Inizio in salita per il Napoli al Maradona. Dopo appena tre minuti di gioco il Lecce trova il vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La difesa azzurra si fa sorprendere e Siebert svetta più i - facebook.com facebook