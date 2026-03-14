Calcio Napoli al Maradona 2-1 contro il Lecce

Da 2anews.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Calcio Napoli ha affrontato il Lecce allo stadio Maradona, con i padroni di casa sotto di un gol nel primo tempo. Nella ripresa, gli azzurri hanno pareggiato con Hojlund e poi hanno segnato il gol decisivo grazie a Politano, portando a casa una vittoria per 2-1. La partita si è conclusa con il risultato finale di 2-1 in favore del Napoli.

Calcio Napoli in svantaggio di un gol nel primo tempo. Gli azzurri recuperano con Hojlund e Politano. Il Calcio Napoli è tenuto a continuare la corsa Championse, semmai, a recuperare comunque due punti all?Inter che nel primo pomeriggio pareggia contro l'Atalanta. Conte lania Anguissa dal primo minuto al fianco di Gilmour. Elmas in avanti con Hojlund e Allison. Beukema, Buongiorno e Olivera al centro della difesa. Il Lecce passa in vantaggio al 3' con Siebert e domina sulle palle alte andando viscinissimo al gol per altre due volte. Ripresa di tutt'altro livello. Conte sostituisce Anguissa ed Elmas con Mc Tominay e De Bruyne e il Calcio Napoli cambia ritmo. 🔗 Leggi su 2anews.it

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