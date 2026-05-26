Calciomercato Napoli le ultime sulla panchina azzurra | il punto su Italiano e Allegri

Notizia in breve

Le ore attuali vedono una corsa tra Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri per la panchina di una squadra di Serie A. La società sta valutando le opzioni disponibili in vista di un possibile cambio di allenatore, con i nomi dei due tecnici che restano i più accreditati. Le trattative sono in corso e non sono stati ufficializzati accordi o decisioni definitive. La scelta sarà comunicata nelle prossime settimane.