Calciomercato Napoli le ultime sulla panchina azzurra | il punto su Italiano e Allegri
Le ore attuali vedono una corsa tra Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri per la panchina di una squadra di Serie A. La società sta valutando le opzioni disponibili in vista di un possibile cambio di allenatore, con i nomi dei due tecnici che restano i più accreditati. Le trattative sono in corso e non sono stati ufficializzati accordi o decisioni definitive. La scelta sarà comunicata nelle prossime settimane.
Come prevedibile, sono ore calde per la corsa alla successione di Antonio Conte. I nomi di Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri restano in cima alla lista di Aurelio De Laurentiis. In particolare il tecnico del Bologna sarebbe stato avvistato nelle ultime ore. A rivelare per primo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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