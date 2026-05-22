Vincenzo Italiano non ha rilasciato dichiarazioni riguardo al suo possibile futuro alla guida del Napoli prima della partita contro l’Inter, in programma sabato 23 maggio. Il tecnico, attualmente impegnato con il Bologna, ha deciso di mantenere il riserbo anche sull’eventuale rinnovo contrattuale. La sua posizione rimane invariata, senza comunicazioni ufficiali o commenti pubblici che possano anticipare eventuali sviluppi in questa vicenda.

Vincenzo Italiano ha scelto il silenzio sul futuro al Bologna: nessuna dichiarazione prima della sfida con l’Inter di sabato 23 maggio, nessun annuncio sul contratto. L’incontro con la società arriverà dopo il fischio finale. Italiano e il Bologna: l’incontro rinviato a dopo l’Inter. In conferenza stampa, l’allenatore ha chiarito i tempi della discussione con la proprietà. L’appuntamento è fissato a metà settimana, quando i rossoblù avranno già affrontato l’Inter già campione d’Italia al Dall’Ara. Niente fretta, niente pressioni. Italiano vuole concentrarsi solo sulla partita, lasciando le questioni contrattuali in secondo piano. Vincenzo Italiano in panchina con il Bologna. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Ci incontreremo a metà settimana”, Italiano apre alla panchina del Napoli? Il chiarimento del tecnico

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