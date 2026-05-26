Napoli Italiano scalpita ma c’è l’accordo anche con un altro tecnico | le ultime

Il Napoli sta valutando il ritorno di Vincenzo Italiano come possibile allenatore, ma ci sono anche trattative in corso con un altro tecnico. La decisione sul futuro della panchina resta in sospeso, mentre il club continua a monitorare le opzioni disponibili. La scelta finale non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Il futuro della panchina del Napoli continua a tenere banco in queste ore molto delicate. Il club azzurro sta valutando con attenzione il profilo di Vincenzo Italiano, protagonista di un percorso convincente negli ultimi anni e sempre più apprezzato dalla dirigenza partenopea. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio i contatti tra le parti sarebbero positivi, anche se sarà necessario un confronto con il Bologna, società con cui il tecnico è ancora legato. Parallelamente, il Napoli continua a mantenere viva la candidatura di Massimiliano Allegri, con cui esiste già un’intesa di massima. Italiano convince il Napoli, ma Allegri resta sullo sfondo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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