Rrahmani torna con la Cremonese? Occhio anche a un altro recupero | le ultime

Rrahmani si prepara a rientrare in campo con la Cremonese. La sua disponibilità è stata annunciata, mentre si monitora anche un altro recupero in vista della partita del 24 aprile contro i grigiorossi. La situazione difensiva del Napoli viene aggiornata con attenzione in vista di questa sfida di campionato.

Rrahmani è pronto per il ritorno in campo con la Cremonese. Paolo Del Genio fa il punto sulla situazione difensiva del Napoli in vista della sfida di campionato del 24 aprile contro i grigiorossi. Rrahmani: il difensore torna disponibile per la Cremonese. Il centrale albanese ha completato il percorso di recupero e può tornare in campo dalla prossima giornata. Del Genio ha confermato ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’ che le condizioni fisiche di Rrahmani sono migliorate, aprendo la strada al suo rientro nella rosa azzurra. La difesa di Conte avrà così nuove soluzioni dopo la prestazione deludente vista al Maradona contro la Lazio, terminata con la sconfitta per 2-0 che ha evidenziato fragilità nel reparto arretrato.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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