Lewandowski Juve non solo i bianconeri sulle tracce del polacco Anche questo altro club italiano interessato al giocatore Le ultime

Il Milan è interessato a Robert Lewandowski, secondo le ultime notizie, oltre alla Juventus, che aveva già manifestato interesse per il giocatore. Ibrahimovic ha confermato che l’allenatore Allegri apprezza molto l’attaccante polacco. La trattativa tra il club rossonero e il giocatore è al centro delle speculazioni di mercato delle ultime settimane. Entrambe le squadre italiane monitorano attentamente la situazione.

Lewandowski Juve, anche il Milan sulle tracce del giocatore polacco. Ibrahimovic ha confermato la stima di Allegri nei confronti dell'attaccante. Il calciomercato del Milan entra nel vivo con una strategia chiara: per alzare l'asticella, Igli Tare e la proprietà puntano a profili di esperienza internazionale. Nonostante la linea verde sia sempre al centro del progetto, come riferito dal Corriere della Sera, la dirigenza è consapevole che per tornare a dominare in Italia e competere in Europa serva quel carisma che solo i grandi campioni possono apportare allo spogliatoio. A gettare benzina sul fuoco delle indiscrezioni è stata una voce autorevole del calcio mondiale.