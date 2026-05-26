Napoli Italiano nuovo allenatore | i big avevano espresso gradimento per Sarri

Il Napoli ha scelto Vincenzo Italiano come nuovo allenatore, dopo aver valutato diverse opzioni. I dirigenti hanno deciso di affidare la guida tecnica al tecnico toscano, che avrebbe ricevuto il gradimento di alcuni giocatori chiave. La decisione è stata presa dopo settimane di confronti interni tra la dirigenza e il club. La nomina sarà ufficializzata a breve, con Italiano che sostituirà l’allenatore precedente sulla panchina azzurra.

Il Napoli ha ormai deciso di affidare la propria panchina a Vincenzo Italiano, tecnico che avrebbe convinto Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna dopo settimane di riflessioni. L’attuale allenatore del Bologna è pronto ad iniziare una nuova avventura in azzurro, con i contatti tra le parti diventati sempre più intensi negli ultimi giorni. Si raffredda invece in maniera definitiva la pista che portava a Maurizio Sarri, nome che aveva acceso entusiasmo tra molti tifosi del Napoli. Come rivelato nei giorni scorsi da Ciro Venerato, il possibile ritorno del tecnico toscano era molto apprezzato anche da alcuni big dello spogliatoio azzurro, convinti che il suo calcio potesse rilanciare ancora il progetto partenopeo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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Il nuovo allenatore del NAPOLI: il vero pallino di DE LAURENTIIS

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