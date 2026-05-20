A Napoli, le trattative per la prossima stagione calcistica sono in pieno svolgimento. La società ha mantenuto un contatto costante con l’ex allenatore, considerato la prima scelta. Contestualmente, viene monitorata anche la candidatura di un altro allenatore di grande esperienza, senza però aver ancora preso una decisione definitiva. Un terzo nome è stato osservato come possibile alternativa, ma senza particolari sviluppi al momento. Le discussioni tra le parti continuano senza sosta.

Alla Juventus vincere non è più l’unica cosa che conta. Ma senza la Champions è l’occasione per ricostruire la sua vera identità Ferreira Pinto a cuore aperto: «Dalle arance al biglietto per l’Italia. A Bergamo ho trovato la vita» Cristiano Bacci racconta la sua rinascita: «L’Estrela è salva. Io un duro? Mai alzato le mani. In Italia vorrei allenare due squadre.» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Napoli, il punto sul nuovo allenatore: Sarri priorità, Allegri opzione. Italiano osservato speciale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SARRI AL NAPOLIL' ATALANTA OFFRE DI PIÙ ALLEGRI E INZAGHI POSSIBILIITALIANO ATTENDE..

Sullo stesso argomento

Nuovo allenatore Napoli: Sarri frena, spunta Allegri. Le mosse di De Laurentiis? In Sintesi Il Napoli stringe i tempi per annunciare il successore di Antonio Conte.

Nuovo allenatore Milan, se salta Allegri occhio all’opzione Farioli. Attenzione alla posizione di FurlaniNel caso in cui il Milan, battendo Genoa (al 'Ferraris') e Cagliari (a 'San Siro') nelle ultime due giornate di campionato, riuscisse a staccare il...

Sarri in pole, ma occhio ai nomi di Allegri e Italiano Gianluca Di Marzio fa il punto sul futuro della panchina del Napoli, con il casting ancora aperto per il post Conte #SSCNapoli #Sarri #Allegri #Italiano x.com

Antonio Conte lascia il Napoli, l'annuncio sarà fatto al Maradona nell'ultima partita. reddit

De Bruyne c’è, Lukaku spia Khalaili dal vivo: il punto sul NapoliEsistono opzioni e opzioni. E nel caso di Anguissa c’è quella che riconosce al Napoli il diritto di prolungare il contratto unilateralmente fino al 30 giugno 2027 e poi quella che riconosce a Frank e ... corrieredellosport.it

Napoli, il punto sul futuro di Conte. Se dovesse essere addio occhio a Italiano. De Bruyne resta. E piace Ríos del Benfica. Inter e Bastoni: la situazione. Per il futuro ...Il futuro di Conte sarà uno dei temicaldi della prossima estate. Il tecnico azzurro nella conferenza post Milan ha aperto alla Nazionale. Il discorso è ancora tutto in divenire, la decisone verrà ... tuttomercatoweb.com