Napoli addio definitivo a Lukaku? C’è un obiettivo per sostituirlo ma occhio alle sorprese

Da spazionapoli.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli si fa strada l’ipotesi di un addio definitivo a Lukaku, con un possibile sostituto in vista. Si tratta di Mateo Pellegrino, attaccante del Parma, considerato come alternativa offensiva. Tuttavia, l’operazione è ancora in stallo a causa delle incertezze legate alla situazione di Lukaku e al prestito di Lorenzo Lucca.

Mateo Pellegrino del Parma emerge come alternativa offensiva per il Napoli, ma l’operazione resta bloccata dalla situazione Lukaku e dal futuro di Lorenzo Lucca in prestito. Lukaku, la rottura e il domino di mercato. Romelu Lukaku non si è presentato a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti. Il club ha diramato un comunicato ufficiale confermando l’assenza del belga, segnale di una frattura ormai irreparabile tra il giocatore e la società. Secondo quanto rivela il Corriere dello Sport “ con questi presupposti è difficile immaginare un suo ritorno in ritiro in estate “. L’addio a fine stagione appare inevitabile, ma la strada verso il sostituto passa attraverso una serie di domande ancora senza risposta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli addio definitivo a lukaku c8217232 un obiettivo per sostituirlo ma occhio alle sorprese
© Spazionapoli.it - Napoli, addio definitivo a Lukaku? C’è un obiettivo per sostituirlo ma occhio alle sorprese

Articoli correlati

Leggi anche: Napoli pazzo di Alisson Santos, ma occhio alle ultime: Romano svela cosa sta succedendo

Conte dovrebbe rimanere ma il Napoli deve ringiovanire la rosa e tagliare il monte ingaggi: Lukaku addio?Il Corriere della Sera: per il prossimo anno il Napoli è sul centrocampista Joao Gomes e sul difensore Tiago Gabriel.

#FigurinePanini || #SerieA #Napoli #SSCNapoli #McTominay #Hojlund #DeBruyne #Lukaku #Conte #Viral

Video #FigurinePanini || #SerieA #Napoli #SSCNapoli #McTominay #Hojlund #DeBruyne #Lukaku #Conte #Viral

Altri aggiornamenti su Napoli addio definitivo a Lukaku C'è un...

Temi più discussi: Wizz Air, potenziati i voli: A Napoli offerta record; La Juventus spera nell'addio definitivo di Rugani: da cosa dipende il riscatto della Fiorentina; Casemiro verso il Napoli? Il brasiliano: Addio allo United ormai è definitivo; ADDIO AGLI AZZURRI: l'ex juventino ha deciso di farla finita a prescindere dalla finale playoff | La decisione irrevocabile di Luis Hasa.

Napoli, pronto l’addio al Maradona? C’è un paradosso economico e le altre squadre sono più avanti. Il focus sullo stadioNapoli, pronto l'addio al Maradona? C'è un paradosso economico e le altre squadre sono più avanti. Il focus sullo stadio ... calcionews24.com

Napoli, un attaccante è sempre più vicino all’addio definitivo: le cifre dell’affareIl Galatasaray ha deciso di scommettere tutto su Noa Lang. Recentemente, il club turco ha preso un’importante decisione sul destino dell’attaccante, in prestito dal Napoli. dailynews24.it

Trova facilmente notizie e video collegati.