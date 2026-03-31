A Napoli si fa strada l’ipotesi di un addio definitivo a Lukaku, con un possibile sostituto in vista. Si tratta di Mateo Pellegrino, attaccante del Parma, considerato come alternativa offensiva. Tuttavia, l’operazione è ancora in stallo a causa delle incertezze legate alla situazione di Lukaku e al prestito di Lorenzo Lucca.

Mateo Pellegrino del Parma emerge come alternativa offensiva per il Napoli, ma l’operazione resta bloccata dalla situazione Lukaku e dal futuro di Lorenzo Lucca in prestito. Lukaku, la rottura e il domino di mercato. Romelu Lukaku non si è presentato a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti. Il club ha diramato un comunicato ufficiale confermando l’assenza del belga, segnale di una frattura ormai irreparabile tra il giocatore e la società. Secondo quanto rivela il Corriere dello Sport “ con questi presupposti è difficile immaginare un suo ritorno in ritiro in estate “. L’addio a fine stagione appare inevitabile, ma la strada verso il sostituto passa attraverso una serie di domande ancora senza risposta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, addio definitivo a Lukaku? C’è un obiettivo per sostituirlo ma occhio alle sorprese

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