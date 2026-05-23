Ha superato Italiano! | Napoli ecco il nome in pole per la panchina

Fabio Grosso è in vantaggio su Vincenzo Italiano nella corsa alla panchina del Napoli, dopo l’addio di Antonio Conte. La società ha preso in considerazione il suo nome come possibile sostituto. La decisione finale non è ancora ufficiale.

Fabio Grosso ha scavalcato Vincenzo Italiano nella corsa alla panchina del Napoli dopo l’addio di Antonio Conte. La decisione è ormai definita e la separazione tra l’allenatore e la società partenopea avverrà dopo la gara contro l’Udinese. Grosso davanti a Italiano: la preferenza del Napoli. Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, esperto di mercato, Fabio Grosso ha più chance rispetto a Vincenzo Italiano per sedersi sulla panchina azzurra. Il Napoli cerca un gestore capace di gestire il post-Conte, e il nome di Massimiliano Allegri rimane il primo della lista, anche se la sua posizione è complicata. Allegri ha un contratto con il Milan e condiziona la sua permanenza ai risultati sportivi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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