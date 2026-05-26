Napoli Italiano in pole per il dopo Conte | pronto un triennale da 4 milioni

Il Napoli sta negoziando con l'allenatore per un contratto triennale da 4 milioni di euro. La società ha deciso di accelerare le trattative e punta a ufficializzare il nuovo tecnico in tempi rapidi. L’attuale allenatore non continuerà sulla panchina dopo la fine del contratto. La firma potrebbe arrivare già nelle prossime settimane, con un accordo che prevede un impegno triennale. La scelta si basa su negoziati in corso tra le parti interessate.

Il Napoli accelera sul fronte allenatore e il nome in cima alla lista per il dopo Antonio Conte sembra essere ormai quello di Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato nel corso del Tg Sport Rai, il tecnico avrebbe superato definitivamente la concorrenza di Massimiliano Allegri nella corsa alla panchina azzurra. “Nuove ulteriori conferme. Si attende solo il vertice col Bologna: deve rescindere, ma Vincenzo Italiano ha superato in volata Max Allegri”, ha spiegato Venerato, sottolineando come i contatti tra il club partenopeo e l’allenatore siano ormai in fase avanzata. Il passaggio decisivo resta dunque il confronto con il Bologna FC 1909 per definire la separazione, ma la sensazione è che il Napoli voglia chiudere l’operazione in tempi rapidi. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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