Italiano in pole | Napoli accelera per il dopo Conte

Da forzazzurri.net 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli sta accelerando la ricerca del nuovo allenatore dopo l'addio di Antonio Conte. La società sta valutando diverse opzioni e potrebbe annunciare la decisione nelle prossime settimane. La priorità è trovare un tecnico che possa guidare la squadra nella prossima stagione. Non sono stati resi noti nomi ufficiali, e la scelta dovrebbe essere comunicata a breve.

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Il Napoli stringe i tempi per la scelta dell’allenatore che dovrà raccogliere l’eredità di Antonio Conte. Dopo le difficoltà emerse sulla pista Maurizio Sarri e gli ostacoli per arrivare a Massimiliano Allegri, il nome di Vincenzo Italiano è tornato in primo piano. Il tecnico del Bologna è apprezzato da tempo da Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro lo aveva già valutato in passato e ora potrebbe decidere di puntare su di lui per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Italiano sarebbe oggi il candidato principale per la panchina del Napoli. Il Bologna vorrebbe trattenerlo, ma un’eventuale proposta azzurra potrebbe modificare lo scenario. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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