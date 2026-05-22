Italiano torna in pole | il Napoli cerca l’erede di Conte
Il Napoli sta valutando diverse soluzioni per la panchina dopo l’esonero di Antonio Conte. La squadra ha preso in considerazione vari candidati, ma ancora non è stata presa una decisione definitiva. La società sta monitorando le opzioni disponibili e potrebbe annunciare il nuovo allenatore nelle prossime settimane. La situazione resta in evoluzione, con l’obiettivo di trovare un sostituto che possa mantenere alta la competitività della squadra.
Il dopo Antonio Conte rischia di trasformarsi in un rebus per il Napoli. L’addio del tecnico appare ormai vicino, mentre alcune delle soluzioni considerate più solide potrebbero sfumare. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri si sarebbe avvicinato all’Atalanta. Anche la pista Massimiliano Allegri potrebbe complicarsi, qualora il Milan decidesse di blindarlo definitivamente. Uno scenario che costringe Aurelio De Laurentiis a rivedere le proprie strategie. Il presidente avrebbe preferito affidare la panchina a un allenatore di esperienza e garanzia immediata. Ora, invece, potrebbe dover puntare su un profilo diverso. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Crêpes de Bretagne : Secrets dun Savoir-Faire Ancestral - MG
Sullo stesso argomento
Futuro Napoli, De Laurentiis valuta il possibile erede di Conte: Sarri e altri due nomiAntonio Conte lascia il Napoli al 70%: secondo Sky Sport, De Laurentiis ha già avviato sondaggi per il nuovo allenatore, con Maurizio Sarri in pole...
Il ciclo di Conte al Napoli è finito: Sarri in pole per la successioneTempo di lettura: 2 minutiAntonio Conte e il Napoli sono pronti a separarsi al termine della stagione.
CLAMOROSO MILAN: ALLEGRI VERSO L’ADDIO? CONTE TORNA IN POLE! Sembra fantacalcio. Eppure, nelle ultime ore, stanno aumentando le percentuali di una possibile svolta clamorosa in casa Milan. Nonostante una possibile qualificazione alla facebook
Romanzo sportivo, FMC in taglia forte che cucina per stress e segue corsi di pole dance, parte di una serie su una casa di atleti [KU, letto ~2020/2021] reddit
punta alla leadership nel Obiettivo: nella 6h di Spa-Francorchamps Riuscirà il team italiano ad eguagliare l'impresa del 2025? Tutta l'azione del #WEC2026 torna sabato 9 maggio su #DAZN tramite i canali #Eurospo x.com