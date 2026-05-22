Italiano torna in pole | il Napoli cerca l’erede di Conte

Da forzazzurri.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli sta valutando diverse soluzioni per la panchina dopo l’esonero di Antonio Conte. La squadra ha preso in considerazione vari candidati, ma ancora non è stata presa una decisione definitiva. La società sta monitorando le opzioni disponibili e potrebbe annunciare il nuovo allenatore nelle prossime settimane. La situazione resta in evoluzione, con l’obiettivo di trovare un sostituto che possa mantenere alta la competitività della squadra.

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Il dopo Antonio Conte rischia di trasformarsi in un rebus per il Napoli. L’addio del tecnico appare ormai vicino, mentre alcune delle soluzioni considerate più solide potrebbero sfumare. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri si sarebbe avvicinato all’Atalanta. Anche la pista Massimiliano Allegri potrebbe complicarsi, qualora il Milan decidesse di blindarlo definitivamente. Uno scenario che costringe Aurelio De Laurentiis a rivedere le proprie strategie. Il presidente avrebbe preferito affidare la panchina a un allenatore di esperienza e garanzia immediata. Ora, invece, potrebbe dover puntare su un profilo diverso. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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