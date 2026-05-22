Italiano torna in pole | il Napoli cerca l’erede di Conte

Il Napoli sta valutando diverse soluzioni per la panchina dopo l’esonero di Antonio Conte. La squadra ha preso in considerazione vari candidati, ma ancora non è stata presa una decisione definitiva. La società sta monitorando le opzioni disponibili e potrebbe annunciare il nuovo allenatore nelle prossime settimane. La situazione resta in evoluzione, con l’obiettivo di trovare un sostituto che possa mantenere alta la competitività della squadra.

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